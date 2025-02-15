Житель Севастополя заключён под стражу за убийство и покушение на убийство соседей на Фиоленте

В ночь на 12 февраля в СНТ «Муссон» в районе Фиолента произошёл трагический инцидент. Во время застолья 49-летний житель Гагаринского района, будучи нетрезвым, вёл себя агрессивно, вступил в конфликт с семейной парой, проживавшей с ним по соседству.

В ходе ссоры он нанёс смертельные удары кирпичом 45-летней женщине и тяжело ранил её 36-летнего сожителя, который позже был госпитализирован. Прибывшие медики не смогли сразу подойти к пострадавшим, так как нападавший продолжал вести себя агрессивно. Они активировали «тревожную кнопку», после чего сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.

У погибшей женщины осталась 14-летняя дочь, сейчас девочка передана отцу. За жизнь потерпевшего мужчины сейчас борются врачи, он находится в тяжелом состоянии.

Следователи СК предъявили обвинение задержанному. Суд заключил его под стражу. Дело находится на контроле прокуратуры, расследование продолжается.

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Евгения Павлова