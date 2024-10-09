С 10 октября в Крыму снова вводят ограничения на посещение лесов

Несмотря на то, что в Севастополе на днях официально отменили ограничение на посещение лесов, далеко не по всем туристическим маршрутам можно пройтись. Некоторые ограничения все же действуют.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, с 10 октября в течение 21 дня будут действовать ограничения на пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение определенных видов работ. Эти меры вводятся с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

В указанный период будет запрещено:

— Разведение костров;

— Проведение пожароопасных работ;

— Использование открытого огня в лесах и природных экосистемах;

— Сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов;

— Проведение сельскохозяйственных палов и газосварочных работ.

Поэтому, прежде чем собираться в поход, ознакомьтесь по данной ссылке https://yandex.ru/maps/-/CDcOFDmU, какие маршруты открыты, а какие еще нет.

Также узнать о местах отдыха можно https://meco.rk.gov.ru/structure/1558da51-d8fc-45a7-8bba-e5449f03ace2.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить в Крымскую региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: +7-978-000-01-92 или по номеру 112.

Ранее мы писали, что с 4 октября отменят ужесточенные штрафы за посещение лесов. Таким образом, туристы могут без опаски, что их остановят лесники, совершать пешие маршруты.

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Кристина Ветер