Севастопольским молодоженам услуги фотографа обойдутся в 45 тысяч в день

В этом году большее количество россиян по сравнению с прошлым годом обратились к организаторам свадеб. Если точнее, на 9% стало больше желающих провести один из главных дней в своей жизни так, чтобы запомнить его надолго.

Но не только из-за этой причины.

Эксперты отмечают, что молодожены обращаются к свадебным организаторам, чтобы сэкономить время и уложиться в бюджет на фоне роста цен.

Аналитики Авито Услуг выяснили, что невесты стали реже делать прически и макияж самостоятельно. Спрос на свадебную укладку увеличился в три раза, а на прически — на 69%.

По поводу свадебного макияжа невесты также стали более щепетильны и число тех, кто обратился к визажисту выросло на 22%.

В среднем свадебный образ стоит от 12 тыс. рублей.

На этом фоне появилось больше объявлений от бьюти-мастеров с предложениями сделать укладку и свадебную прическу.

Свадебные фотографы также на расхват. Зная об этом, они повысили ценник на свои услуги и теперь цены на четырехчасовую съемку начинаются от 12 тыс. рублей, а на целый день составляют около 45 тыс. рублей.

Спрос на услуги свадебных координаторов возрос на 40%, при этом предложение увеличилось на 47%. Стоимость их услуг составляет в среднем 10-15 тыс. рублей. Эти специалисты помогают решать форс-мажоры и контролируют готовность площадки и других подрядчиков.

Таким образом, увеличилось число тех, кто хочет, чтобы свадьба прошла, действительно, на уровне, и готовы за это платить деньги.

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Кристина Ветер