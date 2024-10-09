Изучите список адресов, где не будет света 10 октября

10 октября жители Севастополя снова должны подготовиться к отключению света, которое произойдет в некоторых районах города.

Отключение света запланировано по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00

г. Балаклава

ул. Новикова, 10-А, 10-Б, 10, 10-Г, 10-Д, 3-Б;

ул. Мира, 2-А.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Горный», 140, 46, 248, 78, 410, 266, 420, 246, 268, 34, 390, 200, 11, 85, 265, 35, 217, 219, 235, 7, 269, 165, 324-А/1, 197, 229;

СНТ «Куликово поле», 80, 94, 47;

СНТ « Медик-7».



СНТ «Швейник», 22/2, 14/2, 20/2, 18/2, 2-4(чет), 12, 9-2, 1-2, 17/2 , 3/2-Г, 25/2, 8;

ул. Лесхозная, 74/4;

СНТ «Южное», 224, 380, 381, 629;

СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);

СНТ «Ригель», 116, 419-А, 501, 801;

СНТ «Икар-2», 52, 114, 134, 214, 232, 282, 292, 334, 412, 982, 295-А, 195, 273, 299, 421, 427, 649.



ул. Драчука, 2-18(чет), 1-13(нечет);

ул. Волжская, 2, 6;

ул. Оранжерейная, 2-14(чет), 1164, 1-21(нечет);

ул. Цветочная, 2-10(чет), 1-11(нечет);

ул. Цыганкова, 2-20(чет), 1-21(нечет);

ул. Южная, 1-25(нечет).



ул. Кавказская, 16/2, 15/2, 17/2, 19;

ул. Каспийская, 92 1/2, 56-72(чет), 78-90(чет), 65, 69, 73-91(нечет);

проезд Каспийский, 3-35(нечет);

ул. Станюковича, 46-48(чет), 49/1.



ул. Коммунистическая, 91/2,104-106(чет), 106-118(чет), 2474, 107-127(нечет);

ул. Кочиева, 6-16(чет), 5-11(нечет);

пер. Краснодарский, 11;

ул. Краснодарская, 2-22(нечет), 1-29(чет);

ул. Дунайская, 16/2, 14/1, 12-20(чет), 25-31(нечет);

ул. Декабристов, 16-34(чет), 1-17(нечет);

пер. Мичманский, 2-6(чет), 1;

ул. Юдина, 8.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

пр. Генерала Острякова 248-а,244.

пр. Генерала Острякова 248-а,244.