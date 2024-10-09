Изучите список адресов, где не будет света 10 октября

10 октября жители Севастополя снова должны подготовиться к отключению света, которое произойдет в некоторых районах города.
Отключение света запланировано по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00
г. Балаклава
ул. Новикова, 10-А, 10-Б, 10, 10-Г, 10-Д, 3-Б;
ул. Мира, 2-А.
с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
СНТ «Горный», 140, 46, 248, 78, 410, 266, 420, 246, 268, 34, 390, 200, 11, 85, 265, 35, 217, 219, 235, 7, 269, 165, 324-А/1, 197, 229;
СНТ «Куликово поле», 80, 94, 47;
СНТ « Медик-7».
СНТ «Швейник», 22/2, 14/2, 20/2, 18/2, 2-4(чет), 12, 9-2, 1-2, 17/2 , 3/2-Г, 25/2, 8;
ул. Лесхозная, 74/4;
СНТ «Южное», 224, 380, 381, 629;
СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);
СНТ «Ригель», 116, 419-А, 501, 801;
СНТ «Икар-2», 52, 114, 134, 214, 232, 282, 292, 334, 412, 982, 295-А, 195, 273, 299, 421, 427, 649.
ул. Драчука, 2-18(чет), 1-13(нечет);
ул. Волжская, 2, 6;
ул. Оранжерейная, 2-14(чет), 1164, 1-21(нечет);
ул. Цветочная, 2-10(чет), 1-11(нечет);
ул. Цыганкова, 2-20(чет), 1-21(нечет);
ул. Южная, 1-25(нечет).
ул. Кавказская, 16/2, 15/2, 17/2, 19;
ул. Каспийская, 92 1/2, 56-72(чет), 78-90(чет), 65, 69, 73-91(нечет);
проезд Каспийский, 3-35(нечет);
ул. Станюковича, 46-48(чет), 49/1.
ул. Коммунистическая, 91/2,104-106(чет), 106-118(чет), 2474, 107-127(нечет);
ул. Кочиева, 6-16(чет), 5-11(нечет);
пер. Краснодарский, 11;
ул. Краснодарская, 2-22(нечет), 1-29(чет);
ул. Дунайская, 16/2, 14/1, 12-20(чет), 25-31(нечет);
ул. Декабристов, 16-34(чет), 1-17(нечет);
пер. Мичманский, 2-6(чет), 1;
ул. Юдина, 8.
Плановые ремонтные работы
пр. Генерала Острякова 248-а,244.
ул. Дачная 22,30,34, 5-7(нечет);
пер. Партизанский 2, 1-5(нечет);
ул. Пирогова 8,24-50(чет),56,88, 3-5(нечет),11-21,27;
ул. Фрунзе 2, 1-23(нечет);
пер. Луганский 1-9(нечет),13;
ул. Паршина 4-12(чет), 1-13(нечет);
ул. Севастопольская 66-а, 2-52(чет),56,60-64(чет),86-90(чет), 35-а,35-б,1-49,45/2,53-109(нечет), 117;
пер. Студентов 4-а,2, 3-5(нечет),13;
ул. Титова 12/2,2-34(чет), 23-а,3,7-39(нечет);
ул. Чапаева 2-20(чет), 1-9(нечет);
ул. Гагарина 2-14 (чет), 5/2,1-29(нечет);
ул. Фильченкова 4-16(чет);
пер. Дорожный 1-11(нечет);
ул. Красносельского 2-22(чет), 1-27(нечет);
пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет);
ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет), 9-а,17-а,1-19(нечет);
ул. Паршина 14-16(чет),24, 29-а,29-б,29-в,17-33(нечет);
пер. Подгорный 1-21(нечет);
пер Речной 2-а,2-14(чет), 1,5-11(нечет), кад.127;
пер Серноводный 4-10(чет);
ул. Фильченкова 8, 3-27(нечет);
ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9(нечет);
ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет);
пер. Мирный 2-10 (чет).
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер