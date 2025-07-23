Сбербанк заключил первую в Крыму сделку по льготному лизингу в рамках новой государственной программы

23 июля 2025 года, Бахчисарай

Сбербанк совместно с дочерней компанией СберЛизинг заключил первую в Крыму сделку по льготному лизингу с АО «Бахчисарайский цементный завод» в рамках новой госпрограммы Минпромторга РФ и госкомпании ДОМ.РФ.

Благодаря финансированию один из ведущих производителей цемента на полуострове — АО «Бахчисарайский цементный завод» приобрёл специализированный бульдозер, необходимый для обеспечения производственных процессов и повышения эффективности работы предприятия.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Одна из ключевых составляющих миссии Сбера — поддержка реального сектора экономики и содействии развитию предприятий. Мы уверены, что новая спецтехника позволит АО «Бахчисарайский цементный завод» повысить эффективность производства и укрепить свои позиции на рынке. Программа льготного лизинга спецтехники Минпромторга РФ и госкомпании «ДОМ.РФ» — мощный инструмент для поддержки предприятий, и мы планируем активно расширять наше участие в ней».

Надежда Ткаченко, директор Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

«Стратегическое партнерство между СберЛизингом и ДОМ.РФ открывает перспективы для бизнеса и муниципалитетов по обновлению парка техники на исключительно выгодных условиях. Удорожание по договору лизинга не превышает 10% — это самое выгодное предложение, которое сейчас есть на рынке. Использование современной дорожно-строительной техники откроет новые возможности для комплексного развития предприятий — от повышения производительности до обеспечения высокого качества выполнения работ».

Алексей Дранный, генеральный директор АО «Бахчисарайский цементный завод»:

«Приобретение новой техники – важный шаг в модернизации работы нашего предприятия. При поддержке Сбера мы смогли получить доступ к льготному финансированию по государственной программе и приобрести необходимую технику. Это позволит нам повысить эффективность работы, снизить издержки и укрепить конкурентоспособность нашего предприятия».

Справочно:

Программы льготного лизинга на сельскохозяйственную, коммунальную и дорожно-строительную технику осуществляются при поддержке Минпромторга РФ для стимулирования развития аграрного сектора и жилищно-коммунального хозяйства муниципалитетов. Поддержка лизинга включает в себя субсидирование ставок и льготные займы для лизинговых компаний. Общий объём программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 2030 года составит 330 млрд рублей. Это поможет обновить порядка 47 тыс. единиц техники. Бюджетное финансирование на реализацию данного механизма на ближайшие три года предусмотрено в объёме свыше 11 млрд рублей. Общий объём программы льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники до 2030 года составит 50 млрд рублей. Это поможет обновить порядка 6 тыс. единиц техники. Бюджетное финансирование на реализацию этого механизма на ближайшие три года предусмотрено в объёме 2,5 млрд рублей.

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