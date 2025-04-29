К 1 мая в Парке Победы приведут в порядок пьедестал памятника Георгию Победоносцу

Специалисты проводят ремонт гранитной облицовки ступеней и подножия памятника, удаляют многослойное лакокрасочное покрытие, штукатурку и разрушенный камень.
Каменные облицовочные плиты меняют, а утраченные поверхности дополняют с использованием камнезаметеля, устанавливают отливы.
Работы закончат к 1 мая.
Ремонтно-реставрационные работы осуществляют партнеры проекта «Про Фасады Кровли Ремонты», который объединяет строительные и ремонтные организации нашего города, включая промышленных альпинистов и специалистов по реставрации объектов культурного наследия.
Специалисты недавно проводили чистку Памятника затопленным кораблям, делали реставрацию фасадов домов на ул. Гоголя,8 и Ленина, 34.
Анна Левина