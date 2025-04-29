К 1 мая в Парке Победы приведут в порядок пьедестал памятника Георгию Победоносцу

Благоустройство Город
29-04-2025

Специалисты проводят ремонт гранитной облицовки ступеней и подножия памятника, удаляют многослойное лакокрасочное покрытие, штукатурку и разрушенный камень.

Каменные облицовочные плиты меняют, а утраченные поверхности дополняют с использованием камнезаметеля, устанавливают отливы.

Работы закончат к 1 мая.

Ремонтно-реставрационные работы осуществляют партнеры проекта «Про Фасады Кровли Ремонты», который объединяет строительные и ремонтные организации нашего города, включая промышленных альпинистов и специалистов по реставрации объектов культурного наследия.

Специалисты недавно проводили чистку Памятника затопленным кораблям, делали реставрацию фасадов домов на ул. Гоголя,8 и Ленина, 34.

   

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