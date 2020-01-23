Севастопольская компания будет производить сыры

Одно из севастопольских, выпускающих молочную продукцию, в ближайшее время начнет изготавливать различные сыры.

По словам руководителя департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрия Чумакова, продукты питания, изготовленные из качественного и экологически чистого местного сырья, должны не только пополнить продуктовые корзины севастопольцев, но и дать новый импульс развитию экономики региона.

В настоящее время предприятие строит новый производственный комплекс, в проект планируется вложить около 60 млн рублей.

Предприятие будет производить твердые и полутвердые сорта сыра, а также мягкие и рассольные сыры.

По материалам ИА «Севастополь»

Фото: vamsterdame.com