Прокуратура добивается возврата денег пенсионеру, которого обманули мошенники

Прокуратура Гагаринского района Севастополя добивается возврата денег пенсионеру, который стал жертвой телефонных мошенников.

В ноябре 2023 года 67-летний севастополец, общаясь по телефону с мужчиной, представившимся банковским работником, перевел на указанный счет 65 тыс. рублей. Позднее он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. После заявления пенсионера правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В ходе расследования удалось установить личность владельца банковского счета, на который были переведены деньги. Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета денежных средств, перечисленных пожилым человеком. Дело находится на рассмотрении в Киселевском городском суде Кемеровской области. Расследование по уголовному делу продолжается.