Прокуратура добивается возврата денег пенсионеру, которого обманули мошенники

Прокуратура Гагаринского района Севастополя добивается возврата денег пенсионеру, который стал жертвой телефонных мошенников.
В ноябре 2023 года 67-летний севастополец, общаясь по телефону с мужчиной, представившимся банковским работником, перевел на указанный счет 65 тыс. рублей. Позднее он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. После заявления пенсионера правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
В ходе расследования удалось установить личность владельца банковского счета, на который были переведены деньги. Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета денежных средств, перечисленных пожилым человеком. Дело находится на рассмотрении в Киселевском городском суде Кемеровской области. Расследование по уголовному делу продолжается.
Прокуратура напоминает жителям и гостям Севастополя о необходимости хранить конфиденциальность информации о своих банковских счетах и не сообщать эти данные незнакомцам. Настоящие банковские работники никогда не станут выяснять номер счета и дату его открытия. В случае кражи ваших денежных средств необходимо обратиться в полицию по телефону 102.
Анна Левина