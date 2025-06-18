С 1 июня в Севастополе могут приостановить мелкие переводы на банковские карты. Даже законные

Жителей Севастополя предупредили: с 1 июня 2025 года в России начал действовать новый порядок приостановки подозрительных финансовых операций. Теперь Росфинмониторинг может блокировать переводы и поступления на банковские карты без решения суда, если заподозрит отмывание денег или их использование для финансирования запрещённой деятельности.

Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Под блокировку могут попасть даже законные операции — например, частые мелкие переводы, поступления от разных людей, возвраты долгов без расписок, а также необычные траты, нехарактерные для владельца карты.

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда, если возникают подозрения в легализации доходов или финансировании экстремизма. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в стране», — пояснила сенатор.

Блокировать могут даже «спасибо» и «перевёл на обед»

Теперь, если ваш друг, родственник или коллега отправляет 200–300 рублей «на кофе», а таких переводов становится много — особенно от незнакомых карт — операции могут быть временно остановлены. Это касается и возвратов долгов: если нет подтверждающих документов, такие переводы тоже могут попасть под проверку.

Срок блокировки, как правило, не превышает 10 дней. Однако в случаях, когда информация о транзакциях поступает от иностранных партнёров или спецслужб, ограничение может затянуться до 30 дней.

Банк сообщит, но не сразу

Если ваша операция заблокирована, банк обязан уведомить вас в день приостановки. Однако разъяснить, что именно стало причиной, он должен только по вашему запросу, и в течение трёх рабочих дней.

Как обезопасить себя?

Ольга Епифанова рекомендует жителям соблюдать так называемую финансовую гигиену:

не делиться реквизитами карты с незнакомцами;

не принимать переводы от людей, которых вы не знаете лично;

заранее подготавливать документы, подтверждающие операции : договоры, расписки, декларации;

уведомлять банк о возможных нетипичных действиях — например, поездках за границу ;

при блокировке — оперативно предоставить пояснение, а при необходимости обжаловать действия через ЦБ или в суд.

Что это значит для севастопольцев?

Для жителей Севастополя, где распространены переводы между друзьями, мелкий частный бизнес и фриланс, нововведения могут создать дополнительные сложности. Особенно это касается тех, кто получает оплату за услуги «в личку» — без договора или ИП. Под удар могут попасть и волонтёры, которым переводят пожертвования небольшими суммами.

Напомним, ранее Госдума уже ужесточила правила оформления банковских карт для подростков, а теперь под более жёсткий контроль попали и взрослые переводы.

Севкор рекомендует: если вы регулярно получаете переводы, даже от знакомых — убедитесь, что сможете объяснить их назначение. В новых условиях фраза «ничего незаконного» может оказаться недостаточной.

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Дмитрий Островский

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