27 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подвёл итоги трёх лет работы во главе партии и обозначил главный смысл на ближайшие годы: русский — не значит бедный. Это не лозунг, а прямое требование справедливости.

Для тех, кто честно работает, поднимает детей, берёт на себя ответственность за страну. Средняя зарплата в регионе — около 59 000 рублей, но медианная — значительно ниже. Во многих отраслях сохраняется теневой характер выплат, когда официально человек получает МРОТ, а остальное — «в конверте». Это снижает уровень социальной защищённости граждан. « Отсутствие в Севастополе логистических центров, напрямую влияет на рост цен на продукты и лекарства. Доставка идёт через материк, цепочка удлиняется, а себестоимость растёт. Отдельный вопрос — качество мобильной связи и интернета.

Севастопольцы сталкиваются с перебоями, медленным интернетом, отсутствием 5G и проблемами с идентификацией номеров, что затрудняет даже доступ к госуслугам и онлайн-сервисам. Это не просто неудобство — это ограничение доступа к информации, к работе, образованию», — комментирует координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев. Также ограничен доступ к банковским и кредитным инструментам.

Многие жители Севастополя не могут оформить ипотеку или получить кредит на приемлемых условиях, поскольку часть банков и страховых компаний до сих пор работают по отдельным, и нерациональным условиям в отношении Крыма. «Всё это — системные проблемы, которые ЛДПР предлагает решать конкретными мерами:

Нулевая ставка НДФЛ для доходов до 30 000 ₽

Пенсия не ниже двух прожиточных минимумов при стаже от 30 лет

Горячее питание для школьников старших классов

Программа доступного жилья

Поддержка одиноких родителей

Контроль и снижение цен на товары первой необходимости

Развитие региональной логистики

Расширение аптечной сети и складов

Улучшение качества мобильной связи

Расширение доступа к кредитным продуктам в Крыму и Севастополе, развитие и создание регионального банка», — считает депутат. Практически все социально-важные аспекты, поднимаются на круглых столах на базе штаба ЛДПР при рассмотрении и оценки экономического совета города, формируются реальные предложения и программы для решения сложившихся проблем в регионе, которые далее направляются в соответствующие ведомства для совместной выработки инструментов по решению вопросов. «ЛДПР — за честный разговор с обществом и реальные шаги.

Бедность — это не частная беда, это системная проблема, ограничивающая будущее наших детей и тормозящая развитие страны. Нам необходимо ее преодолеть — это прямое следствие того, как будет формироваться социальная и экономическая среда для будущих поколений россиян», — отметил Илья Журавлев. Русский — не значит бедный. И ЛДПР будет добиваться, чтобы это было нормой жизни — в Севастополе, в Крыму, по всей стране. Ведь доступность социальных инструментов в первую очередь определяет качество жизни наших граждан.

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