Фиолентовскому убийце избрана мера пресечения — два месяца в СИЗО

Балаклавский районный суд Севастополя заключил под стражу мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве пожилой женщины на Фиоленте. Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана до 14 августа. Таким образом, ближайшие два месяца обвиняемый проведёт в следственном изоляторе.

Трагедия произошла 16 июня в садовом товариществе «Дельфин». Мужчина с ножом напал на бывшую тёщу, которая находилась вместе с внуком. По словам очевидцев, удар был нанесён с особой жестокостью — нож прошёл насквозь. Женщина скончалась на месте, несмотря на попытки медиков оказать ей помощь.

Известно, что нападавший — бывший муж дочери погибшей и отец шестерых детей. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ — «убийство». Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

По мнению экспертов, такие обстоятельства, как особая жестокость, общественный резонанс и присутствие ребёнка при совершении преступления, могут повлиять на тяжесть приговора. Сейчас ребёнком, ставшим свидетелем трагедии, занимается мать. Семья осталась без поддержки и теперь сталкивается с серьёзной социальной нагрузкой.

Дмитрий Островский

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