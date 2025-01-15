После сцены ревности женщине пришлось обратиться в больницу и в полицию

37-летний мужчина начал подозревать жену в неверности. Чтобы подтвердить свои догадки, он схватил смартфон жены и стал читать ее переписки.

Супруга выхватила свой гаджет у него из рук и стала убегать по квартире. Когда мужчина догнал жену, он повалить ее на кровать. Применяя силу, он отобрал телефон, вытащил СИМ-карту и успокоился.

В результате домашних разборок женщина получила травму руки. Она обратилась в больницу и в полицию.

Ревнивцу грозит наказание в виде лишения свободы до трёх лет.