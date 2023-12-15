В Севастополе бригадир убил рабочего, чтобы не платить зарплату

В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца Челябинской области, который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, мужчина вместе со своими знакомыми неофициально выполнял строительные работы, был бригадиром. У него возник конфликт с одним из работников по вопросу оплаты труда. В апреле 2023 года он встретился с работником неподалеку от его дома для выяснения отношений и в ходе ссоры нанес ему пять ударов по голове металлической трубой, которая поддерживала забор соседнего дома.

Бригадир с места преступления скрылся, а потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова