Рынок, музей или и то и другое? Судьба римского форта в Балаклаве начинает проясняться

Власти Севастополя определились с основными вариантами будущего уникального памятника археологии — римского форта II–III веков, расположенного в районе Кадыковского рынка. Судя по обсуждению на последнем заседании правительства города 10 июля, проект движется в сторону компромисса: сохранить историческое наследие и всё-таки построить рынок.

Как пояснил заместитель губернатора Максим Жукалов, сейчас с археологами и проектировщиками рынка обсуждаются два варианта: или сохранить форт под «археологическими окнами» внутри будущего здания рынка, или законсервировать участок, засыпать его и строить поверх.

Но одно решение уже принято — часть территории, прилегающая к скверу и оказавшееся в частной собственности под строительство ИЖС, будет изъята у собственника, и именно там планируется создание общественного пространства с полноценной музеефикацией. Рассматривается вариант, при котором владелец Кадыковского рынка выкупит весь участок ИЖС с памятником и передаст его городу. Это позволило бы объединить сквер, рынок и археологический объект в единую городскую зону.

— Мы точно делаем музеефикацию с обеспечением доступа как к территории общего пользования, — отметил Жукалов.

Напомним, в июне губернатор Михаил Развожаев удивился, как в принципе могло получиться, что участок с античными руинами оказался в частных руках. Учёные и общественники настаивали: форт нужно не только сохранить, но и сделать его частью туристического кластера — возможно, под стеклянной крышей, как это принято в Европе. На месте укрепления в древности находился римский военный лагерь, защищавший Балаклаву и Херсонес, а позже — поселение Нихора.

Власти обещают учитывать мнение археологов, и, как подчеркнул Развожаев, окончательное решение должно быть не только юридически корректным, но и «понятным для истории».

Также 12 мая утверждена архитектурно-градостроительная концепция реконструкции Кадыковского рынка в Балаклаве. Разработчики проекта обещали вписать римский форт в новый торговый комплекс.

Дмитрий Островский

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