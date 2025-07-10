В результате ДТП на трассе Симферополь – Севастополь погибли четыре человека

9 июля на 47-м километре автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в УГИБДД по Севастополю, авария произошла около 14:20 и унесла жизни четырёх человек. Ещё двое участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователь следственной части следственного управления УМВД России по городу Севастополю. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.