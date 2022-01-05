Рождественское богослужение в кафедральном соборе Севастополя можно будет посмотреть онлайн

Рождественское богослужение из кафедрального Свято-Владимирского собора в «Херсонесе Таврическом» можно будет смотреть онлайн в эфире телеканала «СТВ». Трансляция начнется 6 января 2022 года в 23:45.

Среди причин проведения трансляции в том числе и профилактические меры по борьбе с распространением коронавируса.

«С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки пожилым людям лучше оставаться дома и смотреть трансляцию по телевизору. Тем же, кто пойдет на службу, следует использовать средства индивидуальной защиты — маски», — говорится на сайте телекомпании.

Напомним, по данным на утро 5 января в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, умерли пять человек в возрасте от 66 до 95 лет.

Дарья Тимофеева

Фото: https://stv92.ru/