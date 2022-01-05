Как не потерять здоровье на новогодних каникулах

Главный внештатный специалист-терапевт Департамента здравоохранения города Севастополя Валентина Гавриляк рассказала о том, как провести рождественские каникулы с пользой для здоровья.

«Рождественские каникулы – это как раз та хорошая возможность провести время в кругу семьи и переформатировать свои привычки в ногу со временем и здоровым образом жизни. Главное, о чём нужно помнить за праздничным столом, — всё что вы едите и выпиваете, должно быть использовано с пользой для здоровья. Ни на минуту нельзя забывать об имеющихся хронических заболеваниях. Забыв об этом совсем ненадолго, невольно можно усугубить проблему», — сказала врач.

Главный терапевт города особо отметила людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Всем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует использовать за праздничным столом общие принципы «сердечной» диеты. Сердечные болезни требуют особого отношения во всём и главное всегда: комплексного внимания к своему здоровью; качественного лечения; изменения образа жизни; правильного питания», — подчеркнула она.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы рекомендуется система питания, главная цель которой — улучшение кровообращение, помощь сердечно-сосудистой системе облегчение и щадящий режим работы для всех органов и систем. Очевидно, что систематическое нарушение диеты приведёт к декомпенсации (обострению) имеющегося заболевания.

По опыту наших пациентов знаю, как досадно бывает после праздников попадать на больничную койку, — добавила она.

Используя советы доктора, вы сможете избежать неприятностей и провести каникулы с пользой для здоровья.

Ограничение поваренной соли — все блюда готовят без неё, пища подсаливается уже за столом. Селёдочка и солёный огурчик за ужином – это отёки и повышение артериального давления утром.

В меню нужно увеличить содержание витаминов С и группы В, калия, магния и микроэлементов. Важен баланс во всём. Монодиета, состоящая только из праздничных блюд, не добавит здоровья.

Мясо и рыбу отваривают или запекают, но не жарят. Преимущество следует отдать нежирным сортам. Сегодня доступны правильные вкусные рецепты, вовсе необязательна на праздничном столе отварная куриная грудка.

Овощи, бобовые и плоды с грубой клетчаткой обязательны в рационе, как незаменимый источник витаминов, минералов и пищевых волокон, способствуют снижению высокого кровяного давления. Их можно также есть в сыром, и в тушёном виде. Максимально полезно есть больше свеклы и тыквы, недорогих сезонных овощей. Если съедать в день на одну порцию больше овощей и фруктов, риск заболевания сердечно-сосудистыми болезнями снижается на 4 %, риск инфаркта – на 6 %. Рекомендуется ежедневно есть овощные салаты с растительным маслом, как минимум 300-400 граммов овощей в день.

Начните с малого. Режим питания — не менее 4-5 раз в день и относительно равномерными порциями. Это поможет не испытывать чувство голода, если вы готовите праздничные блюда своими руками. Не объедайтесь за праздничными застольями. Пробуйте каждое блюдо по чуть-чуть, смакуя. Спиртное не употребляйте, замените на безалкогольное шампанское. Пусть приятное общение в кругу друзей и любимых будет большей радостью, чем полный желудок и ухудшение состояния как следствие застолья.

Помните: чтобы избежать риска развития любого заболевания или обострения имеющегося, достаточно соблюдать умеренность. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Если не получается выйти на улицу, обычная гимнастика восполнит дозу активности.

Обязательно не пропускать приём медикаментов, контроль артериального давления и пульса. Самоконтроль – важен как никогда.

Всех с Новым годом и Рождеством! Счастья вам на весь год! Поверьте, усилия будут вознаграждены хорошим самочувствием в новогодние и рождественские праздники, — заключила Гавриляк.

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com