Расписание праздничных рождественских мероприятий в Севастополе

Расписание праздничных рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии, приуроченных к празднованию Рождества Христова 6 — 7 января 2022 года

6 января – Рождественский Сочельник:

07.30 — Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива

15.45 — Всенощное бдение, исповедь

7 января — Рождество Господа нашего Иисуса Христа

00.00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

07.30 — праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

С 11.30 до 12.00 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова.

По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен.

8 января

8.00 — праздничная Божественная литургия с чином освящения нижнего храма Владимирского собора-усыпальницы адмиралов. Богослужение возглавит Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

Напомним, прямую трансляцию рождественского богослужения из кафедрального Свято-Владимирского собора в «Херсонесе Таврическом» можно будет смотреть в эфире телеканала «СТВ». Трансляция начнется 6 января 2022 года в 23:45.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба Севастопольского благочиния