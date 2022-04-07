На берегу Крыма обнаружена корабельная мина

Возможно одна из расставленных Украиной

В Сакском районе Крыма на берегу обнаружен взрывоопасный предмет обнаружили на пляже. Предположительно, это корабельная якорная мина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму.

«На пульт 112 поступило сообщение о том, что на пляже «Московский берег» в районе населенного пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. К месту была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. На месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина», — сообщили в пресс-службе.

Отмечалось, что на место сразу выехали экстренные службы. После идентификации будет приниматься решение об уничтожении взрывоопасного предмета.

В ведомстве пока не уточнили происхождение предмета.

Однако несколькими днями ранее Минобороны предупреждало, что Украиной было установлено более 400 мин в Черном и Азовском морях и часть из них может в любой момент оторваться от якорей и дрейфовать по акватории.

Ольга Сурикова