В Севастополе планируют организовать несколько ярмарок

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка № 120 -Р от «12» февраля 2024 г. «Об организации специализированной ярмарки «Севастопольская» в городе Севастополе».

План мероприятий по организации специализированной ярмарки «Севастопольская».

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее дня начала проведения ярмарки; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее дня начала проведения ярмарки; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке на период. Срок: за 20 рабочих дней до начала периода работы ярмарки; Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений на период. Срок: в течении 3 (трех) дней с момента получения заявления на участие в ярмарке на определенный период; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 15.03.2024 по 17.03.2024; с 27.04.2024 по 29.04.2024; с 20.09.2024 по 22.09.2024; с 20.12.2024 по 22.12.2024; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 15.03.2024 по 17.03.2024; с 27.04.2024 по 29.04.2024; с 20.09.2024 по 22.09.2024; с 20.12.2024 по 22.12.2024; Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.03.2024 по 17.03.2024; с 27.04.2024 по 29.04.2024; с 20.09.2024 по 22.09.2024; с 20.12.2024 по 22.12.2024; Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 15.03.2024 по 17.03.2024; с 27.04.2024 по 29.04.2024; с 20.09.2024 по 22.09.2024; с 20.12.2024 по 22.12.2024;

Адрес размещения площадки проведения специализированной ярмарки:

-город Севастополь, площадь 50-летия СССР, в районе дома № 9.

Место приема заявлений: г. Севастополь, ул. Партизанская 4а, кабинет № 1.

тел: 55-61-74.

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

Размер платы за предоставление мест на ярмарке:

4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за участие за одно торговое место за продовольственную группу товаров и услуг общественного питания; 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек в день за участие за одно торговое место за непродовольственную группу товаров.