Путин поручил организовать выплаты участникам обороны и освобождения города, а также жителям осажденного Севастополя к 9 мая

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Севастополя Михаила Развожаева создать федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, а также организовать выплаты участникам обороны и освобождения города и жителям осажденного Севастополя из президентского фонда.

С таким предложением градоначальник обратился к главе государства во время встречи в Кремле.

«9 мая 2024 года Севастополь будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков, знаковая дата. Вообще, история обороны и освобождения Севастополя, Вы знаете, – для страны уникальное событие. Я бы хотел вас попросить дать поручение правительству на федеральном уровне сделать оргкомитет по примеру Ленинграда. Во-первых, чтобы на федеральном уровне эта дата не осталась незамеченной. А во-вторых, чтобы тоже Вы дали поручение – [осуществить] выплаты для жителей осаждённого Севастополя и тех, кто награждён медалями за оборону и освобождение Севастополя, их совсем немного осталось, из президентского фонда», — обратился к президенту Развожаев.

Напомним, с 2020 года жители осажденного Севастополя получили статус равный ветеранам Великой Отечественной войны.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости.