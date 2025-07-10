Россияне ответили, сколько смогут прожить без зарплаты

Россия
10-07-2025

38% россиян признались в отсутствии каких-либо накоплений.

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, на который ссылается РБК. 

Среди тех, кто все же смог сформировать «подушку безопасности»:

  • 13% смогут прожить без зарплаты меньше месяца;
  • 24% — от одного до двух месяцев;
  • 12% — от трех до шести месяцев;
  • 7% — от полугода до года;
  • и лишь 6% — более года.

В среднем накоплений россиян хватит на 4 месяца жизни без зарплаты, указали исследователи.

Исследование также показало, что 78% граждан следят за своими финансами, а 80% планируют свои доходы и расходы. Почти половина опрошенных рассчитывают свои финансы на полгода вперед.

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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai