Роспотребнадзор порекомендовал севастопольцам сокращать рабочий день при жаре

В России установилась аномальная жара, и Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работодателей по условиям труда в жаркую погоду. Особое внимание ведомство уделило температурному режиму в помещениях и на открытом воздухе.

Если в помещении нет кондиционера, при температуре воздуха:

от +28,5°C рабочий день сокращается на 1 час;

от +29°C — на 2 часа;

от +30,5°C — на 4 часа.

Для работников на улице ситуация ещё строже: при температуре выше +32,5°C труд признаётся экстремальным. Роспотребнадзор рекомендует:

устраивать перерывы по 10–12 минут после каждых 15–20 минут работы;

ограничить общую продолжительность смены до 4–5 часов при использовании спецодежды и до 1,5–2 часов без неё;

по возможности переносить смены на утренние или вечерние часы.

К такой работе допускаются сотрудники в возрасте от 25 до 40 лет. Также важно соблюдать питьевой режим: употреблять воду комнатной температуры (10–15°C), кисломолочные напитки и немного подсоленную воду — это помогает восполнить электролиты и избежать обезвоживания.

В Москве сегодня побит температурный рекорд — +33,7°C. В Севастополе жара пока не столь экстремальна, но рекомендации актуальны и для нашего региона.

В ближайшее время в Севастополе ожидается жаркая сухая погода, без существенных осадков, температурные показатели будут держаться ночью +19+21°С и днем +29+31°С, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с.

Дмитрий Островский

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