В Госдуме предложили давать скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах

Так заодно и увеличить посещаемость кинотеатров.

Соответствующее обращение уже направлено главе Минкультуры России Ольге Любимовой, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Принятие различных материальных и символических мер поддержки, направленных на укрепление семейных союзов, позволяет государству формировать позитивное восприятие создания семьи, отметили депутаты. Одной из таких символических мер может стать развитие формата семейного отдыха в кинотеатрах.

В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов целесообразно рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai