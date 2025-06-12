Севастополь празднует День России

Утром состоялось возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

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В традиционном мероприятии приняли участие руководство города, почетные граждане Севастополя Игорь Владимирович Касатонов и Евгений Васильевич Генералов, командующий Черноморским флотом, руководители федеральных и силовых структур, депутаты Заксобрания, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, ветераны и общественники.

В своей поздравительной речи губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что гордиться своей историей — у нас в крови:

«Так выросло и новое поколение настоящих героев: прямо сейчас они куют наше настоящее и будущее.

Наша истинная сила в том, что мы вместе! Многонациональная, свободная Россия: нас — миллионы, у нас разные судьбы, разные культуры, разные религии, и мы — едины. Мы одна могучая страна.

И я знаю, что каждый здесь, в Севастополе, всей душой разделяет это чувство гордости, эту истинную мощь, которая сейчас чувствуется как никогда! Южный форпост России со времён Екатерины Великой, наш город всегда стоял на страже интересов родной, бесконечно любимой страны.

Я горжусь Севастополем, горжусь великой Россией! С праздником!»

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Ольга Сурикова

Фото, видео: Развожаев/Telegram