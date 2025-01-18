Россиянам запретят держать дома экзотических питомцев. Готов список

В России вступает в силу новое постановление Минприроды, которое запретит содержание в домашних условиях ряда экзотических и потенциально опасных животных.

Если вы мечтали завести ягуара или черного скорпиона, то, увы, эта мечта может остаться несбыточной. В обновленный список запрещенных питомцев входят не только экзотические хищники. Вот полный список:

все виды китообразных, включая дельфинов;

ягуаров и гепардов, пум и снежных барсов, гривистых и рыжих волков, медоедов, росомах;

пингвинов, фламинго, пеликанов и страусов;

овцебыков, павианов, шерстистых обезьян;

черных плюющихся, желтых бразильских и красных

индийских скорпионов;

тарантулов, отшельников, черных вдов, каракуртов;

листолазов и ядовитых квакш;

габонских гадюк и песчаных эф;

мамб, тайпанов, питонов, длина которых составляет более четырех метров, а также настоящих, ложных и щитковых кобр.