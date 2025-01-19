Список мест, где можно совершить сегодня омовение в праздник Крещения

Список мест, где можно совершить сегодня омовение:
— пляж «Омега»;
— пляж «Мыс Хрустальный»;
— пляж «Орловка»;
— район пляжа «Городской» (Балаклава);
— район причала № 286 в бухте Казачьей;
— район причала «Радиогорка»;
— набережная гарнизонного пляжа в поселке Кача.
Вчера божественная литургия прошла в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, а после крестного хода состоялось освещение реки Героон в Новом Херсонесе.
Сегодня с 12:00 — 21:00 можно совершить омовение в реке Героон в Новом Херсонесе, а с 12:00 — 18:00 – в Карантинной бухте Свято-Владимирского монастыря.
Фото Юлии Блоцкой
Анна Левина