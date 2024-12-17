Россиянам хотят запретить дарить алкоголь

В Госдуму сегодня собираются внести законопроект о штрафах от 5 -100 тысяч рублей за алкоголь в качестве подарка. Это должно снизить употребление алкоголя среди граждан.

Для физлиц штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч.

Инициатор закона — депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов уверен, что нужно вести жесткую борьбу с алкоголем и предложил дарить книги или абонемент в спортзал.

Также на прошлой неделе Правительство России поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на алкоголь. Согласно этому документу, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны предложить меры по их возможному запрету до 15 апреля 2025 года.

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Анна Левина