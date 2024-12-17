Пьяный севастополец не смог попасть в чужую машину для ночевки и со злости разбил ее

Полиция задержала местного жителя, который повредил чужую машину. Это зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

Ночью после застолья со знакомой дамой изрядно выпивший севастополец на полпути домой решил заночевать в припаркованном Nissan Murano. Подёргав дверные ручки автомобиля мужчина обнаружил, что он надёжно закрыт и это обстоятельство его очень разозлило. Он схватил камень, швырнул его в стекло и скрылся.

Позже хозяйка иномарки обнаружила повреждения и обратилась в полицию. Причинённый ей материальный ущерб составил 240 тысяч рублей.

Хулигана задержали. Им оказался 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабёж.

Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина