Илья Журавлёв: «Порядок в миграционной политике — это защита интересов граждан России»

Зампредседателя Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв высказался о миграционной политике страны, призвав к более жёсткому контролю и приоритету прав граждан России на трудоустройство.

По мнению политика, обсуждаемые в Госдуме инициативы об увеличении пошлин для иностранных граждан — шаг в правильном направлении. Однако, подчёркивает Журавлёв, одними экономическими мерами проблему не решить.

«Нужен жёсткий порядок. Сначала — работа и зарплата для своих граждан», — заявил он.

Он также отметил необходимость навести порядок с «резиновыми» квартирами, нелегальными бригадами и непрозрачной регистрацией. Государство, по его словам, должно точно знать, кто, где и чем занимается.

В Севастополе уже введены ограничения по ряду сфер, где мигранты не могут работать — чтобы сохранить рабочие места за местными жителями. Журавлёв подчёркивает: важно развивать внутренний рынок труда и создавать возможности для профессионального роста российских граждан.

Кроме того, он напомнил о важности культурной и языковой интеграции:

«Каждый, кто живёт и работает в России, обязан соблюдать её законы, знать язык и уважать традиции».

По словам зампреда, ЛДПР последовательно выступает за защиту интересов граждан страны, поддерживая меры по усилению миграционного контроля и развитию кадрового потенциала внутри регионов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города