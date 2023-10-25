Россия сообщила о первых сбитых ракетах ATACMS

Российские военные сбили две ракеты ATACMS, произведенные в США, сообщило Министерство обороны РФ. Это первый случай перехвата ракет данного типа. Ранее официальные источники не сообщали об успешных перехватах таких ракет.

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Минобороны не разгласило точное направление, на котором были перехвачены эти ракеты. Информация о наличии у Украины ракет ATACMS появилась в СМИ неделю назад, когда украинский президент Владимир Зеленский подтвердил поставку этого вида ракет из США, сообщая о тайной передаче Украине небольшой партии ракет ATACMS. Величина их дальности достигает 165 км.

Президент России Владимир Путин 18 октября выразил мнение, что поставка ракет ATACMS в Украину была ошибкой со стороны США и она не окажет существенного влияния на ситуацию в зоне специальной военной операции, при этом подчеркнув, что США все больше втягиваются в данный конфликт.

Первым об использовании ракет ATACMS сообщил депутат Рады Гончаренко утверждает, что их использовали при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Дарья Тимофеева

Фото: mil.ru