Севастопольские спортсмены взяли золото на Кубке России по танцам на колясках

Две золотые медали Кубка России по танцам на колясках спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата отправляются в Севастополь, сообщили в управлении молодежи и спорта.

Наш спортсмен Игорь Давыдов взял золото сразу в двух номинациях: общей и произвольной программах. Давыдов занимается под руководством тренера Надежды Червевой.

Всего в турнире приняли участие 150 спортсменов из 15 регионов страны.

Соревнования проходили в Уфе, в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Баталовой.

Дарья Тимофеева

Фото: управление молодежи и спорта