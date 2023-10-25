Севастопольские спортсмены взяли золото на Кубке России по танцам на колясках

Две золотые медали Кубка России по танцам на колясках спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата отправляются в Севастополь, сообщили в управлении молодежи и спорта.
Наш спортсмен Игорь Давыдов взял золото сразу в двух номинациях: общей и произвольной программах. Давыдов занимается под руководством тренера Надежды Червевой.
Всего в турнире приняли участие 150 спортсменов из 15 регионов страны.
Соревнования проходили в Уфе, в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Баталовой.
Дарья Тимофеева
Фото: управление молодежи и спорта