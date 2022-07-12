В Крыму опровергли факт избиения военнослужащих из-за нашивки с буквой Z

В пресс-службе УМВД по Крыму официально опровергли информацию о том, что причиной драки с участием двух военнослужащих РФ в Судаке, стало наличие буквы Z на их одежде.

Ранее такая информация была опубликована в ряде крымских пабликов.

«В УМВД России по Судаку заявления и сообщения по данному факту не поступали. В ходе проверки достоверности опубликованной информации установлены и опрощены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим не имелось. В настоящее время проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядка», — отметили в пресс-службе ведомства.

В республиканском МВД призвали журналистов и блогеров не распространять непроверенную информацию.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот сайт УМВД по республике Крым