Погода в Севастополе 29 мая

Погода
29-05-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью южный, днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+15°,

днем +20…+22°.

Фото: Елена Голос

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