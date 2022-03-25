Россия начала платить населению Украины рублями

Выплатами занимается МЧС

Население на пострадавших территориях Украины начало получать выплаты в рублях. Такое решение было принято правительством России.

Организацией выплат занимается МЧС России, соответствующее сообщение появилось на официальном портале ведомства.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Направлена она, как отмечается на сайте МЧС, на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы.

Безопасность на пунктах выдачи обеспечивают сотрудники Росгвардии.

«Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме», — подчеркнул врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов уже заявлял, что Россия готова платить в рублях пенсии и соцвыплаты жителям Херсонской области.

Ольга Сурикова