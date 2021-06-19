В Севастополе умер подросток, попавший под колеса машины

Мама винит водителя

В Севастополе умер мальчик, который был сбит машиной во время перехода дороги на запрещающий сигнал светофора. Об этом пишет издание Forpost со ссылкой на департамент здравоохранения города. За его жизнь врачи боролись 15 дней.

Как ранее сообщалось, 6 мая в Севастополе в районе площади 50-летия СССР был сбит подросток на регулируемом пешеходном переходе. В пресс-службе управления МВД города сообщили, что мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и даже не посмотрел по сторонам. Позднее этот ДТП вошло в ролик правоохранителей, в котором говорилось о тревожной статистике с детскими травмами на дорогах.

Мама мальчика рассказала изданию, что ее сын с момента аварии так в себя и не пришел, он перенес семь операций, находился в коме и скончался, не приходя в сознание.

Женщина в случившемся продолжает винит водителя, хотя и не отрицает, что ее ребенок поступил неправильно, решив идти на красный свет светофора.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что по данному ДТП ведется проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ольга Сурикова