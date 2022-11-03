В Севастополе пенсионерку лишили квартиру обещанием получения денег материнского капитала

В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирой пенсионерки. В прокуратуру с жалобой обратился ее сын.

«Пожилая мать заявителя являлась собственницей однокомнатной квартиры по ул. Генерала Мельника в Севастополе, где была зарегистрирована вместе с сыном и его семьей. В 2018 году знакомая женщины обманным путем уговорила пенсионерку подписать фиктивный договор купли-продажи ее квартиры, якобы для получения средств материнского капитала», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По этому договору право собственности на жилье было перерегистрировано на покупательницу, а введенная в заблуждение пожилая женщина лишилась своей квартиры, даже не получив при этом деньги за ее продажу.

Впоследствии она умерла, а ее сын был вынужден восстанавливать свои права на жилье в судебном порядке.

Напомним, в Севастополе будут судить участника организованной группы, которая похищала недвижимость одиноких людей, страдающих психическими заболеваниями

Ольга Сурикова