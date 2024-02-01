Пьяные девушки в Севастополе спровоцировали ДТП

Вчера, 31 января, на улице Адмирала Октябрьского, 34-летний водитель Daewoo Lanos наехал на двух девушек, 20 и 19 лет, которые переходили дорогу в неположенном для этого месте.

Полиция установила, что пострадавшие девушки были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель иномарки был трезв. В результате ДТП они получили травмы и были доставлены в больницу.

После осмотра медиками одна из пострадавших была госпитализирована, а вторая в удовлетворительном состоянии отпущена.

Сотрудниками полиции в отношении пешеходов, нарушивших ПДД, составлены административные материалы по части 1 ст. 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств».

Санкция влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Напомним, на улице Руднева водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП.