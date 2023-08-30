Родители снова жалуются, что забирают детей из лагеря «Алькадар» со стрептодермией

В соцсетях появился еще один пост о том, что из лагеря «Алькадар» забрали девочку с ранами на теле. В больнице ребенку поставили диагноз стрептодермия.

Мама, опубликовавшая данную информацию и приложившая фото состояния кожи ребенка, рассказала, что специально вызвала скорую, чтобы зафиксировать, что так ее дочка выглядела сразу по возвращению из оздоровительного лагеря.

«Когда фото отправила со мной сразу же связались с администрации. И даже удалось пообщаться с «чудо» доктором Кириллом Александровичем, который меня тоже пытался убедить что все нормально. При данном заболевании нельзя мочить эти раны, а ребенок каждый день ходил на море и принимал душ», — отметила она.

Также женщина получила и ответ от департамента здравоохранения с результатами проверки после прошлого случая заболевания ребенка стрептодермией в лагере.

«По запросу Департамента образования и науки Севастополя в Роспотребнадзор сделан запрос об организации проверки по случаям заболевания стрептодермией. В ходе проведения проверки существенных нарушений санитарных норм и правил не установлено», — говорится в комментарии департамента под данным постом.

Ольга Сурикова