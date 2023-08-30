Таврическая лестница после реставрации может потерять свою культурную ценность

Профессиональные реставраторы возмущены, как проводится реставрация Таврической лестницы. Вопреки обещанию сохранить лестничные марши в первоначальном виде, строители активно орудуют болгаркой, кувалдой и зубилами, подгоняя ступени под нужный размер и укладывая на новое бетонное основание.

«Нижняя часть, она необработанная, и она выступает. Она специально сделана так, необработанной, чтобы, заглубляясь в землю, в грунт, который под лестницей, скреплялась этим грунтом. Они теперь уложили бетон, конечно, он ровный – теперь эти ступени не укладываются. Поэтому им приходится их обрабатывать, обрезать «ненужные», в их понимании, части», — рассказал телеканалу «НТС» реставратор памятников каменного зодчества Анатолий Туманов.

Таврическая лестница – уникальный памятник, который входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Она была построена в середине прошлого века по проектам лучших архитекторов Советского Союза. Реставрировать лестницу обещали с особой осторожностью, а сохранность ступеней «поставили на контроль».

«Ступеньки нумеруются. Если мы помним, такую же технологию применяли на «Штыке и парусе», то есть ступени демонтируются, очищаются, поврежденные элементы восстанавливаются тем же самым камнем. Те участки, которые извлечены, они нумеруются, потом по нумерации также укладывается, ступенька к ступеньке, как они были исторически сложены. Просто они реставрируются. Могу гарантировать, что исторический облик этой лестницы будет сохранен», — заверил и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

При этом специалисты критически отзываются о проводимых работах,

«Были проблемы с балясинами, с перилами в некоторых местах. Вот эта варварская реставрация, которая была проведена некоторыми товарищами, которые шарлатанами оказались, вот эта варварская реставрация должна быть исправлена. То, что они из ракушечника выложили эти крышки парапетов, которые поломали…», — отметил Туманов.

По его словам, после такой реставрации Таврическую лестницу можно будет исключить из ОКН, так она уже не будет представлять прежнюю ценность.

«Потому что это, во-первых, не реставрация. И это теперь не будет памятник 70-летней давности. Да, может быть, его сделают красиво, новенько, но это уже не памятник», – уверен эксперт.

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Ольга Сурикова