На Керченском полуострове нашли останки солдат

В начале февраля на Керченском полуострове поисковики обнаружили останки двух безымянных героев Великой Отечественной войны.

«При бойце обнаружили химический карандаш, маленькую стеклянную пробирку, пустой диск ППШ (правда очень сильно поржавел). Был обут в ботинки. Никаких вещей, позволяющих идентифицировать бойца не было», — сообщили в ВПО «Помним».

Следующего бойца обнаружили под грунтовой дорогой в воде.

«Воду отвели и откачали. Боец лежал на глубине 2-х штыков лопаты. Состояние останков плохое. Кости битые, огромное количество осколков, да и солончак свое дело сделал», — уточнили поисковики.

При бойце, к сожалению, кроме двух маленьких пуговиц со звездой ничего не найдено. Герой останется неизвестным.

«Еще два наших бойца будут перезахоронены со всеми воинскоми почестями, останки будут отпеты и души упокоены. Это к вопросу о том — «зачем вы их трогаете, они уже похоронены…». Нет, они погибли за Родину, но еще не похоронены и не должны лежать под дорогами. Вот поэтому поисковики берутся за приборы и лезут в грязь, чтобы хоть как-то отдать должное погибшим бойцам», — пояснили в ВПО «Помним».

Ольга Сурикова

Фото: ВПО «Помним»