Режим ЧС введен в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Севастополе до особого распоряжения региональных властей. Соответствующая информация содержится в Указе губернатора Севастополя Михаила Развожаева от 23 июня 2024 года.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», – говорится в документе.

Напомним, что по последней информации властей Севастополя: вследствие ракетной атаки на Севастополь 23 июня погибли 4 человека, 82 – были госпитализированы.

Ольга Сурикова

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