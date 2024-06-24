Режим ЧС введен в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

Спецоперация на Украине
24-06-2024
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Режим чрезвычайной ситуации был введен в Севастополе до особого распоряжения региональных властей. Соответствующая информация содержится в Указе губернатора Севастополя Михаила Развожаева от 23 июня 2024 года.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории города Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», – говорится в документе.

Напомним, что по последней информации властей Севастополя: вследствие ракетной атаки на Севастополь 23 июня погибли 4 человека, 82 – были госпитализированы.

Ольга Сурикова

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