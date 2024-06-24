До 151 человека выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь

Спецоперация на Украине
24-06-2024
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По информации SHOT, среди пострадавших — 27 детей. По уточненным данным, погибло четыре человека, двое из которых дети: двухлетняя местная девочка, восьмилетняя девочка из Магадана, также две местных женщины — 34-х и 44-х лет.

Среди пострадавших — 27-летний местный полицейский, у которого был выходной. Капитан с осколочным ранением груди и бедра госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Из разрушений на земле: повреждены 19 частных домов, два многоквартирных дома, один магазин, 24 машины, линия электропередач и газовая труба. Без газа остался дом на 40 квартир и СНТ на 54 частных дома.

Напомним, 23 июля около 12.15 была совершена террористическая атака ВСУ по гражданской инфраструктуре Севастополя ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

Ольга Сурикова

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