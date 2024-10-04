В Севастополе проходят масштабные учения

4 октября, с 8 утра будут проходить учения подразделения территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь», а также правоохранительных структур Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового.
Цель тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.
️Ориентировочно с 11 до 12 в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военных в том числе с задействованием самолётов и вертолетов.
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Анна Левина