В Севастополе проходят масштабные учения

4 октября, с 8 утра будут проходить учения подразделения территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь», а также правоохранительных структур Севастополя в районе Ялтинского кольца, пгт. Фруктовое, с. Андреевка, Орловского моста и с. Тылового.

Цель тренировки — отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.

️Ориентировочно с 11 до 12 в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки военных в том числе с задействованием самолётов и вертолетов.

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Анна Левина