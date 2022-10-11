Судом Севастополя часть ресторана «SEAVAS» признан самовольной постройкой

Двухлетние судебные тяжбы между правительством Севастополя и ООО «ПИР», которому принадлежит ресторан «SEAVAS» на набережной Адмирала Клокачева, 15, закончились. Арбитражным судом города Севастополя пристройка к ресторану признана самовольной постройкой, сообщила вице-губернатор Светлана Пирогова..

Судом принято решение об обязании ООО «ПИР» осуществить снос самовольной постройки за счет собственных средств.

Решение суда вступает в силу через месяц после вынесения в окончательной форме.

Правительство Севастополя обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском к ООО «ПИР» о сносе за счет собственных средств самовольной постройки ресторана «SEAVAS» в апреле 2020 года.

Участок, на котором стоит ресторан «SEAVAS», — 1265 квадратных метров (по данным публичной кадастровой карты РФ) — при реконструкции незаконно увеличил свою площадь за счет участка, который предназначен «для размещения морских и речных портов, причалов, пристаней». На морской пристани питейное заведение расширило свою летнюю площадку.

Судебное разбирательство длилось более двух лет, по делу были проведены две судебные экспертизы.

Как известно, ресторан «SEAVAS» связывают с именем бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol.su

