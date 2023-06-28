В Севастополе опровергли фейки о смертельном отравлении целой семьи рыбой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появившуюся ранее информацию о том, что якобы в регионе умерла семья из-за отравления рыбой, и что опасный продукт может быть на любом рынке города.

В фейковом сообщении подчеркивалось, что глава города «запретил раскрывать эту информацию, чтобы не допустить паники».

«Конечно, это топорная ложь, цель которой напугать людей и ударить по нашим предпринимателям.

Вся продукция на рынке проверяется контролирующими органами. Более того: есть порядок, все больницы должны сообщать о случаях отравлений в Роспотребнадзор. За последние дни случаев отравления рыбой в Севастополе не зафиксировано, и уж тем более смертельных», — говорится в заявлении губернатора, и также добавляется, что данные фейки распространяют украинские паблики.

Ольга Сурикова