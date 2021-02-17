Катер «Севэлектроавтотранса» вышел на маршрут

ГУП «Севэлектроавтотранс» только начинает свою страницу в истории морских пассажирских перевозок

Пассажирский катер «Зюйд» ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» 16 февраля совершил свой первый рейс по самому востребованному маршруту — «Город — Северная», сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в апреле 2020 года правительство города приняло решение о передаче морских пассажирских перевозок из ведения «Севастопольского морского порта» в «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». Также было принято решение о передаче пассажирских катеров проекта 1438 «Молодежный».

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«Для исполнения поставленной задачи на предприятии была создана служба пассажирского флота, усилиями которой проведена работа по получению лицензии на право осуществления морских пассажирских перевозок, государственной регистрации прав на переданные от Севморпорта суда, произведено освидетельствование и постановка на учет судов в Российском Речном Регистре, получена лицензия на право осуществления морских пассажирских перевозок», — говорится на сайте предприятия.

В настоящий момент производятся работы по восстановлению работоспособности пассажирских судов «Орион», «Григорий Овчинников», «Вест».

Фото: пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова»

Ольга Сурикова