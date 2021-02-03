Три конвоира погибли в ДТП в Крыму

С ними в машине находился и подследственный

В Крыму 2 февраля в дорожно-транспортном происшествии на автодороге пгт. Кировское-Приветное погибли трое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Сообщение о ДТП с участием автомобиля конвойной службы полиции поступило вечером. На месте происшествия было установлено, что служебный автомобиль «Лада Приора», в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный, двигался из Кировского района в Симферополь в следственный изолятор.

Лобовое столкновение произошло с автомобилем «Шкода», в результате которого трое стражей порядка погибли на месте, один сотрудник полиции, подследственный и водитель «Шкоды» госпитализированы в больницу с различными травмами.

Предварительно, столкновение произошло в результате того, что водитель «Шкоды» объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста, выехав на полосу встречного движения.

Дело передано в производство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Фото: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю