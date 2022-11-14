В МИД России опровергли госпитализацию Лаврова

Сегодня, 14 ноября, днем в Telegram-каналах появилась информация о том, что глава МИД России Сергей Лавров был доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком данные сообщения:

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала Захарова.

«Про президента уже 10 лет пишут, что он заболел», — прокомментировал сам Сергей Лавров на видео, предоставленном российским МИДом.

Ольга Сурикова