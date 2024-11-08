Ремонт набережной Приморского бульвара выполнен на 60%

В Севастополе продолжается капитальный ремонт набережной Приморского бульвара. Уже завершены демонтажные работы, укладывается бетонное основание плиты толщиной 20 см. и гранитные плиты.

Гранит сажается на клеевую смесь и дополнительно крепится анкерами к бетонному основанию.

Особое внимание уделяется укреплению подпорной стены. Ее залили бетоном и установили металлическую арматуру для увеличения прочности.

По проекту будет организована качественная система водоотвода с уклоном в сторону моря, так как ранее на набережной часто образовывались лужи. В волноотбойных стенах будут сливы.

Напомним, что работы планируют закончить к Новому году.